We eindigden en beginnen het jaar ziek, zwak en misselijk

In 2022 waren we misschien wel vaker ziek dan ooit tevoren en in 2023 zijn we in ieder geval slecht begonnen. Volgens cijfers van HumanCapitalCare, de grootste arbodienstverlener van Nederland, zaten afgelopen jaar iedere dag gemiddeld 48 op de 1.000 werknemers ziek thuis. Dat is voor zover bekend een record, zegt medisch directeur Jurriaan Penders.

"Hoewel 2022 een jaar was zonder grote coronagolf, waren er meer mensen ziek dan een jaar eerder", zegt Penders. "Door thuiswerken en afstand houden waren we in 2021 juist minder vaak ziek."

Aan het eind van het afgelopen jaar hield vooral griep ons thuis van het werk of weg van het scherm. "Die trend zet aan het begin van het nieuwe jaar door." De griepgolf sloeg medio december voor het eerst toe. "En dat duurt doorgaans niet maar een of twee weken", weet de medisch directeur, die ook bedrijfsarts is.

Normaliter melden minder mensen zich ziek wanneer het vakantie is. Desondanks lag het verzuim aan het eind van het jaar hoger dan gebruikelijk. "De griep zal ook nog wel even onder ons zijn."

Afgelopen jaar melden ook veel mensen zich ziek van het werk omdat ze erdoorheen zaten. Dan duurt het vaak lang voordat ze weer aan het werk kunnen. "Een werknemer met een burn-out is gemiddeld 279 dagen uit de roulatie."

HumanCapitalCare maakt samen met ArboNed deel uit van HumanTotalCare, dat zicht heeft op het verzuim van circa een miljoen werknemers in Nederland.

Eerder

Aanbevolen artikelen