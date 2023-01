Streekvervoerders staken vandaag en raden aan alternatief vervoer te zoeken

Duizenden werknemers in het streekvervoer leggen vandaag en vrijdag het werk neer. De buschauffeurs, treinmachinisten en conducteurs voeren actie voor een nieuwe cao. De streekvervoerders raden reizigers aan alternatief vervoer te zoeken.

De landelijke staking houdt in dat er vrijwel geen bussen of regionale treinen rijden van andere maatschappijen dan de NS. Alleen in NS-treinen en in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt niet gestaakt, want dat personeel heeft eigen cao's.