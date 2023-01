Dienstregeling in streekvervoer is een gatenkaas door stakingen

Door een stakingsoproep van vakbond FNV aan duizenden buschauffeurs en trambestuurders in het regionale vervoer én een oproep van FNV en CNV aan medewerkers van regionale vervoerders die ook treinen rijden, is de dienstregeling vandaag een gatenkaas. Voor de reiziger is het puzzelen geblazen om erachter te komen wat wel en niet rijdt.

De stakingsoproep volgt op het vastlopen van het overleg tussen de vakbonden en de werkgevers. Volgens die werkgevers was het bij eerdere stakingen zo dat een derde van het streekvervoer eruit lag.

"Met grote regionale verschillen: in sommige streken reed 100 procent van de bussen, trams en treinen, en in andere maar 40 procent", zegt een woordvoerder namens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV).

In NS-treinen en in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt niet gestaakt, want dat personeel heeft eigen cao's. Onder de cao streekvervoer vallen dertienduizend mensen die op de bus of tram werken. Onder de cao mulitmodaal, waar ook regionale treinen onder vallen, vallen er nog eens ruim duizend.

Vervoerder Keolis adviseert reizigers om ander vervoer te zoeken. Ook Arriva roept mensen op te kiezen voor vervangend vervoer. "Pas op het laatste moment is duidelijk of er ritten uitvallen door de staking. Als dat het geval is, wordt dat zo snel mogelijk verwerkt in alle reisplanners en apps."

Qbuzz laat weten dat er door de staking minder bussen rijden in Groningen en Drenthe.

