Schiphol verwerkt vanaf eind maart 70.000 vertrekkende passagiers per dag

Schiphol verwacht vanaf 26 maart dagelijks gemiddeld 70.000 vertrekkende passagiers te verwerken. Momenteel zijn dat er nog 50.000 per dag. De luchthaven heeft inmiddels vierhonderd nieuwe beveiligers om problemen zoals die van vorig jaar te voorkomen. "Daar komen er nog driehonderd bij de komende periode", zegt topman Ruud Sondag.

Zijn opvolger Sondag, die tot de zomer aanblijft, geeft aan dat Schiphol samen met de luchtvaartmaatschappijen bekijkt hoe ze de knelpunten tijdens piekdagen het best kunnen oplossen. "Dat kan door vluchten te verschuiven. We hebben vooraf nog nooit zoveel inspanning geleverd met de sector om de problemen op te lossen." De luchthaven verwacht tijdens piekmomenten maximaal 79.000 vertrekkende passagiers te verwerken.

De Schiphol-topman wil niet garanderen dat er straks geen lange wachtrijen staan. "We hebben ons best gedaan en veel mensen ingehuurd. Wij geloven erin en willen de piekmomenten, zoals de meivakantie, goed doorkomen. En we gaan het doen, zodat de passagiers er geen last van hebben."