Eerste energieleverancier zakt met tarief tot onder prijsplafond, meer zullen volgen

Na weken wachten kunnen consumenten gaan profiteren van dalende energieprijzen. De eerste energieleverancier heeft nieuwe tarieven aangekondigd die onder het prijsplafond van de overheid liggen. Vergelijkingssites verwachten dat meer leveranciers dit voorbeeld zullen volgen, maar nog niet bij vaste contracten.

Budget Energie kondigde woensdag energietarieven van 1,39 euro per kubieke meter gas en 39 cent per kilowattuur stroom aan. Dat zit net onder het prijsplafond van 1,45 euro per kubieke meter gas en 40 cent voor stroom. Volgens de leverancier kan die sinds kort goedkoper dan het prijsplafond inkopen en is dat direct in deze lagere prijzen verwerkt.