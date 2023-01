Miljoen Chinezen pakken de koffers voor Chinees Nieuwjaar

Delen via E-mail

Na drie jaar van strenge coronabeperkingen kan de Chinese bevolking weer op reis om elders met familie het nieuwe jaar in te luiden. En dat gebeurt dan ook: miljoenen mensen zijn al op pad gegaan met de trein of het vliegtuig.

De Chinese economie smacht naar een opleving, die ingezet zou kunnen worden door de uitgaven rond het grootste feest van het jaar. De economie van het land groeide in het afgelopen jaar met 3 procent. Andere landen zouden er jaloers op zijn, maar voor China is dat heel slecht.

Sinds China de grenzen weer heeft geopend, op 8 januari van dit jaar, reisden ongeveer een half miljoen mensen per dag het land in of uit.