Nederlanders in klederdracht op nieuwe serie postzegels van PostNL

PostNL brengt later deze maand nieuwe postzegels uit waarop Nederlanders in klederdracht te zien zijn. Het gaat om traditionele kleding uit diverse regio's, waaronder Zeeland, de Veluwe en Volendam.

De afbeeldingen zijn gemaakt door de Brits-Nederlandse kunstenaar Jimmy Nelson. Hij fotografeerde Nederlanders van jong tot oud voor zijn boek Between the Sea and the Sky. Daarin portretteert hij twintig Nederlandse gemeenschappen in hun eigen omgeving en met klederdracht uit die regio.