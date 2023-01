Albert Heijn nog groter, Jumbo verliest een klein beetje terrein

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Albert Heijn was al met afstand de grootste supermarktketen van het land en heeft die positie vorig jaar verder verstevigd. Concurrent Jumbo, die een roerig jaar kende, verloor juist wat terrein, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau NielsenIQ.

De supermarkten in Nederland behaalden vorig jaar een gezamenlijke omzet van 46,3 miljard euro. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder, wat neerkomt op een verschil van 1,35 miljard euro.

De hogere omzet is vooral te danken aan hogere prijzen, want consumenten kochten juist minder. "De prijzen waren in december gemiddeld 17,3 procent hoger dan een jaar eerder", licht NielsenIQ toe.