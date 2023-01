Stress of intimidatie op het werk voornaamste oorzaak van arbeidsongeval

Delen via E-mail

Bijna een op de vijf werknemers die in 2021 minstens een dag niet konden werken door een arbeidsongeval, zegt dat dit komt door psychische overbelasting. Dan gaat het om bijvoorbeeld intimidatie of stress.

De grootste groep van deze werknemers werkt in de sector zorg en welzijn, meldt statistiekbureau CBS . Na psychische overbelasting zijn uitglijden, struikelen of een andere manier van vallen de meest genoemde oorzaken van een ongeval dat tot verzuim leidt.

De oorzaak vallen wordt op de voet gevolgd door fysieke overbelasting. "Zoals zwaar tillen of het maken van een verkeerde beweging", verduidelijkt het CBS.

Over heel het jaar 2021 kregen 196.000 werknemers te maken met een ongeval op het werk. "Wat bij 100.000 werknemers leidde tot één of meer dagen verzuim." Mensen die in de transport- en logistieke sector werken, hadden het meest te maken met arbeidsongevallen.