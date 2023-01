Opbrengst Nederlandse popmuziek in buitenland nog niet zo hoog als precorona

De opbrengsten van de Nederlandse popmuziek in het buitenland lagen in 2022 nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Wel is de exportwaarde met 231 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder, aldus muziekorganisatie Buma Cultuur. Dat kwam doordat de internationale markt weer openging na strenge lockdownmaatregelen tijdens de coronapandemie.

De waarde van de muziekexport bedroeg in 2022 in totaal ruim 171 miljoen euro. Dit was zo'n 74 miljoen euro in 2021 en zo'n 75 miljoen euro in 2020, het jaar waarin de markt instortte vanwege de coronapandemie en de wereldwijde maatregelen die hierop volgden.

Hoewel de exportwaarde flink gestegen is in 2022 ten opzichte van de twee jaar daarvoor, is deze nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. In 2019 bedroeg de totale waarde van de muziekexport ruim 214 miljoen, het jaar daarvoor werd een recordbedrag van ruim 216 miljoen euro bereikt. Dat is het meeste sinds 2004, toen er voor het eerst onderzoek werd gedaan. De muziekexportwaarde bedroeg destijds ruim 31 miljoen euro.

Dj's brachten meeste geld in het laatje

Het onderzoek, uitgevoerd door Perfect & More, is gebaseerd op drie onderdelen, meldt Buma Cultuur: rechten, opnamen en optredens. In 2022 was zo'n 22 procent van de opbrengsten afkomstig van rechten (zoals auteursrechten en inkomsten van royalty's), bijna 5 procent uit opnamen van Nederlandse artiesten in het buitenland en ruim 73 procent afkomstig van optredens in het buitenland.

Vooral optredens van dj's brachten veel geld op. Uit het rapport komt naar voren dat dj's veruit het meeste geld verdienden met hun optredens in het buitenland. Martin Garrix heeft met 104 optredens in het buitenland de meeste optredens in het buitenland verzorgd van alle Nederlandse artiesten, gevolgd door dj Tiësto (102 buitenlandse optredens) en dj Joris Voorn (90 optredens).

Vorig jaar brachten de dj-optredens met ruim 108 miljoen euro bijna 90 procent van de totale opbrengst van optredens op. Toch is dit nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. In 2019 leverde dancemuziek bijna 154 miljoen euro op.

"Het is een mooi herstel, maar we zijn er nog lang niet", aldus Buma Cultuur-directeur Frank Helmink. "We bevinden ons nu op het niveau van zo'n tien jaar geleden dus er is nog wel degelijk een grote inhaalslag te maken. Dat gaat ook wel gebeuren vermoedelijk, maar je moet je ogen ook niet sluiten voor de spanningen in de wereld die ook zijn weerslag hebben."

De coronapandemie heeft volgens Helmink als gevolg gehad dat er veel meer naar lokale producties geluisterd wordt. "Kijk maar in Nederland. Dat maakt export van muziek iets moeilijker. Anderzijds zijn veel producers en componisten uit Nederland geliefder dan ooit en worden steeds meer internationale hits meegeschreven door Nederlanders."

