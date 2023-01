Deel van openbaar vervoer ligt donderdag en vrijdag plat door grote staking

Duizenden buschauffeurs, machinisten en conducteurs leggen donderdag en vrijdag hun werk neer. Dat meldt vakbond FNV na een cao-overleg waarin de bonden en werkgevers niet tot een akkoord konden komen. Alleen in NS-treinen en in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt niet gestaakt.

De staking houdt in dat er donderdag en vrijdag vrijwel geen bussen of regionale treinen zullen rijden van andere maatschappijen dan de NS. Onder de cao streekvervoer vallen 13.000 medewerkers en duizenden daarvan zijn lid van de bond.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zat tot diep in de nacht om tafel met de FNV. Volgens de VWOV hebben de vakbonden het overleg afgebroken ondanks een "bovengemiddeld hoog loonbod" van 8 procent. FNV-bestuurder Marijn van der Gaag betwist dat, en zegt dat de partijen simpelweg in een impasse terechtkwamen.

De discussie zou nog gaan over die loonsverhoging. Daarnaast zou er onenigheid zijn over de duur van een nieuwe cao en de maatregelen om de werkdruk in het streekvervoer te verlagen.

In september en oktober legden stakers het streekvervoer ook al plat, verspreid over het hele land. Eigenlijk zou er in het najaar nog een vierdaagse landelijke stakingsreeks komen, maar die werd afgeblazen toen het cao-overleg met de VWOV werd hervat.

NS-medewerkers hebben een eigen cao, net als het personeel van het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daarom doen zij niet mee.

Eerder

Aanbevolen artikelen