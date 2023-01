Pillen bij de Action en de bouwmarkt; drogisten voorzien horrorscenario

Drogisterijen en apothekers zijn bang dat medicijnen na een wetswijziging overal voor het grijpen komen te liggen. De supermarkten hebben om die wetswijziging gevraagd, waardoor advies over pillen en poeders via een beeldscherm inwinnen mogelijk moet worden. De Tweede Kamer buigt zich er vandaag over.

"Het is voor de supermarkten puur een kwestie van geld besparen, om geen opgeleide drogist meer in huis te hoeven hebben. Als de wet aangepast wordt, kan iedereen straks een iPad neerleggen en pillen gaan verkopen. De bouwmarkt, tankstations en de Action", zegt directeur Jos Jongstra van de koepel van drogisterijen CBD.

Als de wetswijziging doorgaat, kunnen mensen advies over medicijnen inwinnen via een scherm. Aan de andere kant van de verbinding zit een opgeleide drogist. "Hoe makkelijker medicijnen overal en nergens verkocht mogen worden, hoe hoger de risico's zijn", zegt voorzitter Aris Prins van apothekerskoepel KNMP.

"Het zijn geen snoepjes. Mensen kunnen verslaafd raken aan neusspray om maar wat te noemen." En er zitten vaak risico's aan het tegelijk gebruiken van meerdere medicijnen.

"Natuurlijk hebben wij ook een commercieel belang", zegt Jongstra van de drogisterijen. "Wij hebben geïnvesteerd in opgeleide drogisten. Dat is een echt diploma en geen LOI-papiertje." Het CBD noemt de dekking met zo'n 5.000 drogisten en apotheken in ons land al uniek in de wereld. "Die drogisten zijn ook 's avonds open en in het weekend."

'Niemand bespreekt zijn winderigheid in het gangpad'

De supermarkten benadrukken via koepel CBL dat het assortiment in de supers niet verandert als de wet wordt aangepast. "Het is voor ons belangrijk dat verkoop op afstand wel mag", zegt een woordvoerder. Met de ruime openingstijden van de supermarkten moeten er nu nog vijf tot zes mensen per week ingezet worden met de juiste papieren op zak. "Voor een sporadische vraag."

De supers vinden bovendien een beeldscherm juist laagdrempeliger dan een servicemedewerker om medische vragen aan te stellen. Ook daar zijn de drogisterijen het niet mee eens. "Niemand bespreekt in een gangpad van de supermarkt zijn winderigheid via een iPad", besluit Jongstra van de CBD.

