Chinese economie groeit in laagste tempo in jaren

De Chinese economie groeide in het afgelopen jaar met 3 procent, meldt het Chinese statistiekbureau. Dat is het slechtste economische cijfer sinds de krimp van 1,6 procent in 1976.

Het Aziatische land had in het afgelopen jaar veel last van het strenge coronabeleid dat de productie en consumptie onder druk heeft gezet. In 2021 groeide de economie nog met ruim 8 procent, na een groei van 2,2 procent in het eerste coronajaar 2020.

China begon vorige maand met het opheffen van de strenge coronamaatregelen na protesten tegen het beleid, maar het land heeft sindsdien te maken met een enorme piek in het aantal besmettingen.

Economen rekenen op een sterker herstel in de komende maanden nu consumenten meer besteden en de malaise op de huizenmarkt afneemt. Zij verwachten dat de groei dit jaar zal versnellen tot 4,8 procent.

