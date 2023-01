Monteurs, projectleiders en zorgpersoneel zijn nu zeer gewild

Delen via E-mail

De maatschappelijke uitdagingen in ons land zorgen voor meer vraag naar personeel in verschillende sectoren. Zo zijn mensen die bijdragen aan de energietransitie, zoals monteurs van zonnepanelen en duurzaamheidsadviseurs, momenteel zeer gewild.

Ook wordt er gezocht naar projectleiders in de woningbouw, zorg- en onderwijspersoneel. Dat vermeldt uitzendconcern Randstad dinsdag in zijn jaarlijkse lijst van kansrijke beroepen.

De krapte op de arbeidsmarkt leidt ook tot een grotere vraag naar verzuimadviseurs. Vanwege de krapte neemt de werkdruk toe, waardoor bedrijven op zoek zijn naar hr- en verzuimadviseurs. Dat laatste beroep staat voor het eerst op de lijst van Randstad. Om meer mensen aan het werk te krijgen, groeit ook de vraag naar pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. In totaal staan in die sector ruim tweeduizend vacatures open.