Steeds meer ouderen blijven werken, ook na de pensioenleeftijd

Het aantal ondernemers van 65 jaar en ouder dat zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) is in de afgelopen vijf jaar met ruim 40 procent toegenomen. Volgens KVK-adviseur Angèle Magré voelt een deel van de 65-plussers zich nog veel te jong om te stoppen met werken.

Vooral het aantal ondernemers van 75 jaar en ouder stijgt sterk, blijkt uit nieuwe cijfers van de KVK. In de leeftijdsklasse van 65 tot 79 steeg het aantal ondernemers zelfs 108 procent in vergelijking met vijf jaar geleden.

Hoewel een groot aantal mensen na het bereiken van de pensioenleeftijd in hun eigen onderneming blijft werken, stijgt ook het aantal mensen dat na de pensionering met een eigen onderneming start. In de afgelopen vijf jaar is deze groep met 15 procent toegenomen. De wettelijke pensioenleeftijd is nu 68 jaar.

65-plussers starten vaak een nieuwe onderneming in de zakelijke dienstverlening. "Veel ouderen willen hun ervaring, kennis en netwerk in specifieke branches delen met jongeren", zegt Magré. "Steeds vaker zien we dat zij als coach en mentor een onderneming starten."

De groep ouderen die na het bereiken van de vastgestelde pensioenleeftijd doorgaat in de eigen onderneming heeft daar vaak ook een praktische reden voor. "Er is ook een groep ondernemers die nog geen koper of opvolger heeft voor het bedrijf", laat Magré weten. En de groep die wel een opvolger heeft gevonden, vindt het soms moeilijk om het bedrijf dat zij hebben opgebouwd, los te laten.

