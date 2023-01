Wereldwijde elite vliegt deze week naar Davos, maar waarom eigenlijk?

Van premier Mark Rutte en de Duitse bondskanselier Olaf Schulz tot megasterren als acteur Idris Elba. Veel grote namen zijn deze week in het Zwitserse Davos voor het jaarlijkse World Economic Forum (WEF). Maar de organisatie lijkt zelf weinig macht te hebben, dus waarom eigenlijk? NU.nl legt het uit.

Het WEF is een organisatie die naar eigen zeggen mensen bij elkaar brengt die het verschil kunnen maken. Ook dit jaar worden zo'n 2.700 gasten uit 130 landen verwelkomd in het Zwitserse skioord. Naast Rutte gaan ook ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). Ook schuift bijvoorbeeld Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, aan.

Deze regeringsleiders en topmensen uit het bedrijfsleven bespreken mondiale problemen. Dit doen ze in de vorm van discussies en lezingen, maar bijvoorbeeld ook via een-op-eengesprekken. Rutte is bijvoorbeeld spreker bij een bijeenkomst over economische groei. Het thema van de huidige WEF is 'Samenwerking in een gefragmenteerde wereld'.