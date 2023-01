Geld lenen wordt steeds duurder door hogere rentes

Delen via E-mail

Wie een lening wil afsluiten om bijvoorbeeld een auto te kopen, moet daar steeds meer rente over betalen. Zo steeg de laagste rente voor een lening van 50.000 euro van 4,8 procent begin december naar 5,4 procent nu, meldt vergelijkingssite Geld.nl maandag.

Een renteverschil van 0,6 procentpunt lijkt niet zoveel, maar wie 50.000 euro leent met een looptijd van vijf jaar is toch 800 euro extra kwijt.

Ook wie een kleiner bedrag wil lenen, krijgt te maken met een hogere rente. Zo betaal je over een lening van 20.000 euro minimaal 5,7 procent, terwijl dat een paar weken eerder nog 5,2 procent was. Voor een lening van 10.000 euro is het laagste tarief wat minder hard opgelopen, van 6,3 naar 6,5 procent.