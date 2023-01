Bitcoin binnen een week ruim 20 procent meer waard geworden

De koers van de bitcoin is in zeven dagen tijd met meer dan 20 procent gestegen. Voor een exemplaar van de grootste digitale munt moest je maandagochtend 20.847 dollar (19.244 euro) betalen. Een week eerder was de munt nog ongeveer 17.000 dollar waard.

De koers is vooral gestegen, omdat beleggers verwachten dat er niet veel renteverhogingen meer komen.

De afgelopen tijd hebben veel centrale banken hun rentes verhoogd om de inflatie te drukken. Maar die inflatie lijkt nu over haar piek heen. Daardoor zullen de rentes waarschijnlijk niet meer zo snel omhooggaan als vorig jaar.

Bij hoge rentes gaan huishoudens meer sparen en zijn bedrijven voorzichtiger met investeren. Dat is ongunstig voor beleggingen.

Ook de op een na grootste cryptomunt Ether steeg flink in waarde. Beleggers betaalden er maandagochtend 1.542 dollar voor. Dat is ruim 16 procent meer dan een week geleden. Andere digitale valuta's werden eveneens meer waard.

De cryptomarkt kreeg vorig jaar een dreun te verwerken. In het voorjaar daalde de waarde van onder meer de bitcoin hard: van ruim 45.000 dollar in april naar 19.000 dollar in juni. Daar kwam een nieuwe klap bij in november, toen cryptobeurs FTX omviel. Sindsdien schommelde de bitcoinkoers rond de 17.000 dollar.

