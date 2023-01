Toezichthouder wil snel eind aan salderingsregeling zonnepanelen

Delen via E-mail

Als het aan toezichthouder ACM ligt, mogen huizenbezitters met zonnepanelen geen gebruik meer maken van de salderingsregeling. Als je zonne-energie teruglevert aan het net, kun je dat nu nog wegstrepen tegen energie die je afneemt. Maar dat zorgt volgens de ACM voor extra kosten bij degenen zonder panelen.

Dat is een van de redenen waarom de toezichthouder de regeling graag snel ziet verdwijnen. Die oproep komt een dag voordat de Tweede Kamer praat over een wetsvoorstel om de regeling vanaf 2025 in zes jaar af te bouwen.