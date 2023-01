Jaarlijkse subsidiepot voor elektrische auto is na week al voor 15 procent op

Er is voor bijna 14 miljoen euro subsidie aangevraagd in de eerste week van de nieuwe subsidieronde voor de aanschaf van een elektrische auto. Dat laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maandag aan NU.nl weten. Het geld kan gebruikt worden voor de aanschaf of privélease van een nieuwe of gebruikte elektrische auto.

Van de 99,4 miljoen euro die in de pot zit, is 67 miljoen euro gereserveerd voor het kopen of leasen van een nieuwe auto. 32,4 miljoen euro is bedoeld voor gebruikte exemplaren. Dat komt neer op 2.950 euro subsidie voor een nieuwe auto en 2.000 euro voor een elektrische auto.

De subsidiepot is daarmee beter gevuld dan voorgaande jaren, maar steekt anders in elkaar. Zo ligt het subsidiebedrag voor een nieuwe elektrische auto ruim 1.000 euro lager dan in 2020. Aan de andere kant zijn er miljoenen meer gereserveerd voor subsidies voor tweedehandsjes.

In de eerste week van de vernieuwde regeling werd voor bijna 10 miljoen euro aan aanvragen gedaan voor het kopen of privé leasen van een nieuwe elektrische auto. Voor een tweedehandsje was dat bijna 4 miljoen euro. Vorig jaar werd er na één dag voor 12 miljoen euro aan subsidies geclaimd.

Overigens betekent een aanvraag niet dat de subsidie al is uitgekeerd. Eerst kijkt de RVO of de aanvrager wel voldoet aan de voorwaarden. Ook worden aanvragen in sommige gevallen weer ingetrokken. In beide gevallen komt er weer ruimte vrij in het subsidiepotje.

