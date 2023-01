Rusland ziet inkomsten uit olie en gas stijgen

Rusland heeft de inkomsten uit olie en gas vorig jaar met bijna 30 procent zien stijgen tot 2,5 biljoen roebel (33,9 miljard euro).

Zo heeft het Russische energiebedrijf Gazprom de gastoevoer naar China via de Power of Siberia-pijpleiding verhoogd tot 15,5 miljard kubieke meter. Verder is de olieproductie met 2 procent gestegen tot 535 miljoen ton en is de olie-export met 7 procent omhooggegaan.

Olie is het belangrijkste exportproduct van Rusland, maar door de oorlog in Oekraïne staat de uitvoer onder druk. Zo heeft de Europese Unie in december de import van Russische olie verboden, terwijl andere westerse landen een prijsplafond hebben ingesteld. Dat geldt voor onder meer de Verenigde Staten en Japan.

Een prijsplafond houdt in dat een product boven een bepaalde prijs niet verkocht mag worden. Dat plafond is in dit geval 60 dollar (56,90 euro). Niet alleen in landen als Canada, Japan en de Verenigde Staten, maar ook in de EU-landen mag niet meer dan 60 dollar betaald worden voor een vat Russische olie.

Aanbevolen artikelen