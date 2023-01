Just Eat Takeaway bezorgt boodschappen voor Britse supermarkt Sainsbury's

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gaat boodschappen bezorgen voor de Britse supermarktketen Sainsbury's. De Britse dochter Just Eat gaat die bezorgingen uitvoeren.

Dat gaat eerst gebeuren vanuit 175 supermarkten, waaronder winkels in Londen, Edinburgh en Bristol. Het is de bedoeling dat de samenwerking later dit jaar wordt uitgebreid naar meer winkels en steden.

In ons land bezorgt Thuisbezorgd.nl, de Nederlandse tak van Just Eat Takeaway, boodschappen voor Albert Heijn. Just Eat Takeaway heeft verder in Europa bezorgdeals met Spar en de Franse supermarktconcerns Casino en Carrefour.