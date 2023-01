Veel kroegbazen ruilden café de afgelopen jaren in voor iets anders

Nederland krijgt steeds minder café-eigenaren. Dit komt onder meer door hogere kosten, de lockdowns en doordat cafés worden omgebouwd tot bijvoorbeeld een lunchroom of koffiezaak.

Dit voorjaar komt daar nog bij dat veel bedrijven de belasting die ze tijdens de pandemie niet hoefden te betalen, alsnog moeten ophoesten. Veel ondernemers hebben daarom het bijltje erbij neergelegd of gaan dat dit jaar doen, is de verwachting.

Toch is KHN niet somber over de toekomst. "We zien dat de cafés die er nog zijn, vorig jaar meer omzet hebben gedraaid. En cafés doen veel om hun gasten een beleving te bieden. We zien dan ook dat de daling steeds minder hard gaat."