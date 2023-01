Meer betaalproblemen bij klanten Eneco en Vattenfall door duur gas

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Energieleveranciers Eneco en Vattenfall zagen vorig jaar dat steeds meer klanten de rekening niet konden betalen. Bij Eneco was er een stijging van zo'n 10 procent, terwijl Vattenfall een toename zag van 20 tot 30 procent. Oorzaak van de problemen is dat steeds meer mensen te maken krijgen met een hoge energierekening.

Dat kwam vooral doordat Rusland steeds minder gas leverde aan West-Europa, waardoor de prijs opliep. Omdat gas regelmatig wordt gebruikt om stroom op te wekken, kostte elektriciteit ook steeds meer. Sommige huishoudens moesten honderden euro's per maand meer betalen.

Bij Eneco begon in de zomermaanden het aantal klanten met betalingsachterstanden op te lopen. Volgens een woordvoerder heeft nu een paar procent van de huishoudens problemen met betalen. Op een aantal van zo'n twee miljoen klanten gaat het dan nog altijd om enkele tienduizenden mensen.

Vattenfall merkte begin vorig jaar al dat de betaalproblemen toenamen. De energieprijzen stegen toen snel doordat Rusland in februari Oekraïne aanviel. In het tweede kwartaal namen de problemen wat af, om vervolgens in het vierde kwartaal weer te stijgen. Dat kwam doordat de voorschotbedragen omhooggingen.