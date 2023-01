Zweden opent eerste basis voor lanceren satellieten in Europa

Satellieten kunnen volgend jaar vanaf het Europese vasteland de ruimte in. Vrijdag werd een zogenoemde satelliethaven geopend bij ruimtebasis Esrange in het noorden van Zweden.

Er zijn tien landen in de wereld die satellieten in de ruimte kunnen brengen. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA maakt bijvoorbeeld gebruik van lanceerbasissen in Frans-Guyana en Rusland. Maar het Europese continent had zelf nog niet zo'n basis, al wordt er op meerdere plaatsen aan gewerkt.