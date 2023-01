Bedrijven vergeten hun eigen personeel vaak in krappe arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds ongekend, maar toch zijn er ondernemers die creatief zijn en hun werknemers behouden. "Het is heel belangrijk om het zittend personeel niet te vergeten. Zij zijn een bron van kennis en moeten gemotiveerd blijven", zegt Carina Schott, bestuurskundige en organisatiewetenschapper aan de Universiteit Utrecht.

Beveiligers, horecamedewerkers, verpleegkundigen, leraren, vrachtwagenchauffeurs, technici, winkelpersoneel: het zijn maar een paar voorbeelden van beroepen waar een enorm tekort aan personeel is.

Bedrijven zitten met hun handen in het haar. Sommige winkels zijn vaker gesloten omdat ze geen mensen kunnen vinden. Andere ondernemers zijn de wanhoop nabij en halen alles uit de kast om nieuwe werknemers te vinden: een hogere beloning, een bonus of de volledige vrijheid om zelf de werktijden te bepalen.

Maar veel bedrijven richten zich te veel op het aantrekken van nieuw personeel en vergeten te investeren in hun eigen werknemers, stelt Schott. "En daar valt veel winst te halen. Geef werknemers meer autonomie door ze zelf te laten bepalen hoe ze hun werk inrichten. Datzelfde geldt voor de werk-privébalans."

Bovendien moeten werknemers in tijden van krapte vaak andere taken kunnen uitvoeren. "Zorg dus voor training en blijf investeren in het personeel. Op die manier zorg je als bedrijf voor verbondenheid met de werkgever."

'Mensen willen baas over eigen tijd zijn'

De evenementenbranche is vooral op zoek naar flexwerkers, aangezien er sprake is van seizoenswerk. Bedrijven in die branche hebben een manier gevonden om snel personeel te vinden.

"Deze mensen eisen flexibiliteit. Zij willen baas over hun eigen tijd zijn en dus blijven ze ook. Wij passen ons daarop aan", zegt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). "Zij vinden het juist leuk dat dit werk afwisselend is. Mensen die bij een poppodium gaan werken, komen het liefst bij concerten."

Ook in de techniek is het kwartje gevallen dat bedrijven er alles aan moeten doen om het huidige personeel te behouden. "De uitstroom is hoog. Om werknemers te behouden, moeten we meer perspectief bieden, zoals een betere verdeling tussen werk en privé. Dat waren zaken die voorheen niet op tafel lagen", zegt voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland.

'Bepaalde elementen in werk digitaliseren'

Verder zijn er nog andere manieren om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, stelt bestuurskundige Schott. "Bijvoorbeeld door te kijken of er bepaalde elementen zijn in het werk die gedigitaliseerd kunnen worden. Docenten en verpleegkundigen hebben ook te maken met veel administratie. Die tijd kunnen ze beter gebruiken om les te geven of zorg te bieden aan patiënten. Juist daar halen ze de meeste energie uit."

Schott benadrukt verder dat organisaties hun sollicitatieprocedures inclusiever moeten maken. "En ze moeten tijdens de procedure een realistisch beeld schetsen van de functie en wat ze van iemand verwachten om vroegtijdige uitstroom te voorkomen."

