Euro moest Kroatië verder helpen, maar leidt nu vooral tot frustratie

Vanaf zondag is Kroatië officieel het twintigste land waar uitsluitend kan worden betaald met de euro. Hoewel de munt Kroatië verder zou moeten helpen, zien inwoners van het land de prijzen plotseling stijgen na de invoering van de Europese eenheidsmunt. Wat is er aan de hand?

Tot en met zaterdag kunnen de inwoners van het land naast de euro ook nog hun overgebleven kuna's uitgeven. Vanaf zondag is de euro de enige munteenheid.

Verschillende Europese leiders feliciteerden Kroatië met de nieuwe munt. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, reisde zelfs naar de hoofdstad Zagreb om de invoering van de euro te vieren.

Kroatië moest eerst voldoen aan euro-voorwaarden

Hoewel Kroatië in 2013 al toetrad tot de Europese Unie voeren zij nu 'pas' de euro in. Dat dit nu pas is gebeurt, is omdat Kroatië eerst aan een aantal voorwaarden moest voldoen om toe te treden tot de eurozone.

Het land moest eerst de overheidsfinanciën op orde hebben, een stabiele wisselkoers en een lage inflatie hebben. Omdat dit nu het geval is, verdwijnt de Kroatische munteenheid de kuna dit weekend volledig van het toneel.

Voor Kroatië was het aantrekkelijk om zich aan te sluiten bij de eurozone. Voornamelijk omdat er tussen de landen die de euro als munt hebben geen wisselkoersschommelingen zijn. Voor die landen is het nu makkelijker om te investeren in Kroatische bedrijven. Daarnaast is het is handig voor Europese toeristen. Die hoeven nu geen geld meer te wisselen als ze het land binnenkomen.

Naast de invoering van de euro is Kroatië ook toegetreden tot het zogeheten Schengengebied. Dat betekent dat je ook je paspoort niet meer hoeft te laten zien als je het land in of uit wilt.

Prijzen schieten plots omhoog

Toch zijn veel Kroaten niet blij met de veranderingen. Sinds de invoering van de euro op 1 januari van dit jaar stijgen de prijzen ineens hard in het land. Volgens de Kroatische regering komt dit omdat verkopers misbruik maken van de nieuwe munt. Veel winkeliers zouden de prijzen in euro's naar boven afronden, hoewel wettelijk is vastgelegd dat dit niet mag.

Davor Filipovic, de Kroatische minister van economische zaken, laat weten dat deze prijsstijgingen "niet door de beugel kunnen". Volgens de minister liggen er dan ook verschillende opties op tafel om de prijsstijgingen te bestraffen.

Zo denkt Filipovic aan een zwarte lijst van winkeliers die misbruik maken van de nieuwe munt. Of het bevriezen van prijzen van enkele producten zodat deze niet meer kunnen stijgen.

