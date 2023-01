China handelt erop los met het door sancties geraakte Rusland

De handel tussen China en Rusland heeft vorig jaar een recordhoogte bereikt, meldt de Chinese douane. In totaal ging er voor 1,28 biljoen yuan (176 miljard euro) aan goederen en diensten heen en weer tussen de twee grootmachten. Sinds de Russische invasie in Oekraïne en de daaraan gelinkte westerse sancties hebben de landen hun economische banden verstevigd.

De Russen kunnen door de sancties veel van hun grondstoffen niet meer kwijt in Europa. Het land is daarom meer gaan handelen met landen die het geen sancties hebben opgelegd. Voorbeelden daarvan zijn Turkije en India, maar dus ook China.

Dat laatste is terug te zien in de Chinese handelscijfers. Zo haalden de Chinezen in 2022 ruim twee keer zoveel lpg uit Rusland dan het jaar ervoor. Ook vloeit er meer gas en olie vanuit Rusland naar China. De toegenomen handel tussen de twee grootmachten liep in december wel wat terug.

Dat geldt ook voor de gehele Chinese export. Afgelopen maand exporteerde het land 10 procent minder naar de rest van de wereld dan in december 2021. De Chinese export is daarmee in het hoogste tempo gedaald sinds de begindagen van de coronapandemie in 2020. De fikse daling is een teken dat de wereldeconomie aan het verzwakken is.