Gasvoorraad daalt amper nu zacht weer aanhoudt

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

De gasopslagen in Nederland zijn nog altijd voor ruim driekwart vol, terwijl de winter al een tijdje bezig is. Al enkele weken daalt de voorraad slechts mondjesmaat. De relatief hoge temperaturen zorgen dat we minder stoken.

Op 10 oktober was de voorraad het grootst, toen de opslagen gemiddeld voor 93,3 procent waren gevuld. Vooral in de eerste weken van december daalde de voorraad snel door het koude weer, maar sindsdien stroomt er relatief weinig gas de bergingen uit.

De vrees dat we zonder gas komen te zitten deze winter ebt daardoor langzaam weg. Wel zijn er zorgen over de volgende winter. Naar verwachting wordt het moeilijker om de gasvoorraden aan te vullen als het stookseizoen voorbij is. De gastoevoer vanuit Rusland zal nog minder zijn dan afgelopen jaar, terwijl de vraag uit China waarschijnlijk toeneemt.

Zoals gezegd is het verbruik de laatste weken relatief laag. Tussen 3 en 9 januari is gemiddeld 761 gigawattuur verbruikt. Dat is de helft van wat normaal is in deze tijd van het jaar. Naast het weer zorgt vermoedelijk ook de hoge gasprijs dat we zuiniger zijn met energie.

De handelsprijs voor gas is afgelopen week nauwelijks veranderd. Op woensdag 11 januari, de datum van de laatste update, kostte een megawattuur 65,35 euro. Dat was ongeveer evenveel als de 65,02 euro van een week eerder. Sinds het begin van dit jaar schommelt de gasprijs rond de 70 euro.

Eind augustus vorig jaar piekte de prijs doordat Rusland de gaskraan nog verder dichtdraaide en Europese landen hun voorraden voor deze winter wilden aanvullen. In het najaar zakte de prijs weer sterk. Overigens is gas nog altijd duurder dan in het verleden gebruikelijk was. Lange tijd betaalden we voor gas maar enkele tientjes per megawattuur.

