Na bijna vier jaar vliegt Chinese maatschappij weer met Boeing 737 MAX

China Southern Airlines liet vrijdag voor het eerst weer een Boeing 737 MAX opstijgen. Het is volgens experts de eerste commerciële vlucht met dit type vliegtuig in bijna vier jaar door een Chinese luchtvaartmaatschappij. De 737 MAX-toestellen moesten wereldwijd langdurig aan de grond blijven, nadat twee toestellen van hetzelfde type waren gecrasht.

De Boeing 737 MAX-jetliner van China Southern Airlines steeg vrijdag op vanuit de Zuid-Chinese stad Guangzhou en was op weg naar Zhengzhou.

Dat het vliegtuig nu weer in gebruik wordt genomen door een Chinese luchtvaartmaatschappij is goed nieuws voor Boeing. De vliegtuigbouwer ziet China als een belangrijke markt voor commerciële vliegtuigen. In 2019 bezaten Chinese luchtvaartmaatschappijen samen bijna 100 737 MAX-vliegtuigen.

Toestellen stonden jaren aan de grond

In oktober 2018 stortte een Boeing 737 MAX neer in Indonesië. Daarbij kwamen 189 inzittenden om het leven. In maart 2019 was er een tweede crash met dit type toestel in korte tijd, dit keer in Ethiopië. Na het tweede ongeluk, waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen, moesten de 737 MAX-toestellen wereldwijd langdurig aan de grond blijven.

Tijdens onderzoek naar de incidenten kwamen mankementen aan het licht. Vanaf dat moment mocht geen enkel toestel van het type nog vliegen. Fabrikant Boeing moest eerst de problemen oplossen. Het zorgde voor een reeks rechtszaken en een schadepost van 20 miljard dollar (bijna 18 miljard euro) voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

Pas na aanpassingen aan het toestel en uitgebreide tests besloten veel luchtvaartautoriteiten vluchten met de Boeing 737 MAX weer toe te staan.

1:10 Afspelen knop Hierdoor konden de Boeing 737 MAX-vliegtuigen neerstorten

China was het eerste land dat het vliegtuig in maart 2019 aan de grond hield na de twee crashes. De meeste grote landen hebben inmiddels toestemming gegeven om de Boeing 737 MAX-jetliner weer te gebruiken. Onder meer in Europa, de Verenigde Staten en China mogen luchtvaartmaatschappijen er weer mee vliegen. Tot nu toe bleef China achter.

