Cryptobedrijven Genesis en Gemini onder vuur van beurswaakhond VS

In de VS zijn twee cryptobeurzen aangeklaagd door financieel toezichthouder SEC. Het gaat om Genesis en Gemini, die samen een leningenprogramma hadden opgetuigd dat volgens de beurswaakhond niet juist zou zijn geregistreerd. Het is een nieuwe tegenvaller voor Genesis, dat nog 280 miljoen dollar (258 miljoen euro) moet terugbetalen aan het Nederlandse platform Bitvavo.

Wie in digitale valuta handelde via Gemini kreeg ook de mogelijkheid om de aangekochte cryptomunten uit te lenen aan Genesis. De cryptobezitters kregen daar dan een flinke rente over, van tot wel 8 procent. Maar volgens de SEC hadden de bedrijven de registratie van dit leningenprogramma niet op orde.

De beurswaakhond deelt ook mee dat er onderzoeken lopen naar andere bedrijven en personen die bij deze activiteiten betrokken zijn.

Genesis is vorig jaar in de problemen gekomen. Dat gebeurde onder meer doordat in november cryptoplatform FTX omviel, waar het bedrijf nog geld had uitstaan. Sinds dat moment kunnen honderdduizenden Genesis-beleggers niet meer bij hun geld.

Het FD meldde onlangs dat Bitvavo, het grootste cryptoplatform van Nederland, nog 280 miljoen dollar heeft uitstaan bij Genesis. Bitvavo zegt te verwachten dat het zijn geld wel terugkrijgt.

Tyler Winklevoss is medeoprichter van Gemini en noemde de aanklacht van de SEC contraproductief. Volgens hem helpt het niet om het ingelegde geld van beleggers terug te krijgen. Genesis heeft nog niet gereageerd.

Het is niet de eerste keer dat Amerikaanse autoriteiten hun vizier op de cryptomarkt richten. Vorig jaar werden al Blockfi en Celsius op de korrel genomen. Beide bedrijven zijn inmiddels failliet. Verder loopt er een strafzaak tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried.

