Prijzen in de VS dalen voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie

De prijzen van goederen en diensten in de Verenigde Staten zijn licht gedaald in december. Gemiddeld waren Amerikanen 0,1 procent minder kwijt dan een maand eerder. Het is voor het eerst sinds mei 2020, toen de coronacrisis net was uitgebroken, dat de prijzen zijn gedaald. Vergeleken met een jaar eerder was er in december wel sprake van een stijging (6,5 procent).

Onder meer brandstof was vorige maand goedkoper, net als tweedehands auto's en vrachtwagens. Verder speelt mee dat veel Amerikanen zuiniger zijn geworden. Winkels blijven daardoor met voorraden zitten, zoals kleding en meubels. Om die producten toch nog kwijt te raken, geven winkeliers stevige kortingen.

De kleine daling komt na een jaar waarin de prijzen continu opliepen. In de VS was zelfs sprake van de hoogste inflatie sinds begin jaren tachtig. In het najaar liepen de prijzen minder hard op. Zo was er in november een kleine plus van 0,1 procent ten opzichte van oktober.

Om de inflatie te beteugelen, heeft het stelsel van Amerikaanse centrale banken (de Federal Reserve) vorig jaar de rente fors verhoogd. In verschillende stappen kwam er in totaal 4,25 procentpunt bij. Mogelijk volgen dit jaar nieuwe verhogingen.

