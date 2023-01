Goed nieuws dus voor woningkopers, zou je zeggen. Maar er zijn grote zorgen over nieuwbouw. Want de prijzen van nieuwbouwwoningen dalen niet mee. Een nieuw huis kost gemiddeld 498.000 euro. Dat is 6 procent meer dan een jaar geleden. Het prijsverschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw wordt dus groter.

Er is meer aan de hand. Zo zijn kopers terughoudend vanwege onzekerheid door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Bij nieuwbouw krijg je de sleutel vaak pas over twee of drie jaar en dan is de keus voor een al gebouwd huis al snel gemaakt. Daardoor is de markt voor nieuwbouwwoningen ingezakt. NVM-makelaars verkochten in het laatste kwartaal van 2022 bijna 4.100 nieuwbouwwoningen. Dat is nog niet de helft vergeleken met het jaar ervoor. "Het kleinste aantal sinds de kredietcrisis", zegt NVM-bestuurder Chris van Zandwijk.