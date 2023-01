Porsches reden in 2022 vol gas de showroom uit

De economische tegenwind heeft in 2022 nog weinig invloed gehad op de populariteit van dure auto's. Sportwagenfabrikant Porsche verkocht wereldwijd 3 procent meer bolides dan een jaar eerder.

Porsche leverde vorig jaar 309.884 auto's af. Vooral in Europa groeide het aantal verkochte wagens snel: een toename van 7 procent. In Noord-Amerika was er geen sprake van een stijging of daling. In China, de grootste afzetmarkt voor Porsche, daalden de verkopen door coronaproblemen met 2 procent.