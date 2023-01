Reisorganisatie moet terugbetalen als coronaregels vakantie bederven

Als coronamaatregelen het vakantieplezier flink beperken, kunnen reizigers een deel van hun geld terugeisen. Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie in een zaak die twee Duitsers hadden aangespannen. Zij moesten hun vakantie op Gran Canaria afbreken aan het begin van de coronacrisis.

Het tweetal had een pakketreis geboekt voor twee weken vanaf 13 maart 2020. Op 15 maart voerden de Spaanse autoriteiten allerlei beperkingen op het eiland in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Stranden sloten, het zwembad ging dicht en gasten mochten de ligstoelen niet gebruiken.

De getroffen klanten vorderen in de zaak een prijsverlaging van 70 procent van de reisorganisatie vanwege de verknalde vakantie. Het bedrijf zei voor de Duitse rechter dat het niet aansprakelijk is voor de ontstane situatie tijdens de corona-uitbraak. De Duitse rechter vroeg het Europees Hof in Luxemburg om een oordeel over de toepassing van de Europese richtlijn voor pakketreizen.