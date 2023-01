Arbeidsinspectie kreeg tóch meldingen over bagageafhandeling op Schiphol

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren toch meldingen ontvangen over fysieke belasting bij de bagageafhandeling op luchthaven Schiphol. Het gaat om zeven meldingen in de periode van 2015 tot 2022. Dat schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

"Voor zover nu bekend zijn er zeven meldingen bij de inspectie binnengekomen in relatie tot fysieke belasting. Daarvan zijn er volgens de Arbeidsinspectie twee direct te relateren aan de bagageafhandeling", aldus Van Gennip. Volgens de inspectie waren deze meldingen niet relevant, omdat het ging om "een niet-zware overtreding".

Vorig jaar meldden de NOS en Nieuwsuur dat werknemers van bagage- en vrachtafhandelaars op Schiphol nog vaak te zwaar tilwerk moeten doen. De Arbeidsinspectie deed destijds onderzoek en bevestigde na 2010 niet meer op Schiphol te zijn geweest voor controle.

Aan de ene kant vertrouwde de inspectie erop dat de werkgevers zich, na een jarenlang verbetertraject, aan afspraken over de inzet van tilhulpmiddelen zouden houden. "Maar de afgelopen twaalf jaar hebben we ook geen enkele melding gekregen dat er iets mis zou kunnen zijn, ook niet van bedrijfsartsen", zei een woordvoerder van de inspectie destijds.

De Arbeidsinspectie houdt inmiddels op verzoek van de minister de eigen werkwijze tegen het licht. De inspectie wil er onder meer voor zorgen dat bedrijfsartsen misstanden sneller melden.

