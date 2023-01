Veel energiebedrijven zijn slecht bereikbaar, juist nu klanten vragen hebben

Delen via E-mail

Ongeveer de helft van de energieleveranciers is slecht bereikbaar voor klanten. Dat meldt de Consumentenbond, die de contactopties van 32 leveranciers onderzocht. Vaak staat er geen telefoonnummer op de site of ontbreekt een e-mailadres, terwijl de bedrijven verplicht zijn die contactgegevens op hun website te zetten.

Door stijgende prijzen voor gas en stroom en de recente invoering van het prijsplafond hebben veel klanten vragen over hun energierekening. De Consumentenbond ontving de laatste tijd een aantal klachten van consumenten die vragen hadden, maar hun leverancier niet konden bereiken.

"Consumenten melden ons dat ze hun vragen niet kwijt kunnen bij hun leverancier. Ze lopen bijvoorbeeld vast op een chatbot die hun vragen niet begrijpt", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. "Of ze kunnen alleen vragen stellen via WhatsApp. Maar die vragen worden niet direct of soms zelfs nooit beantwoord."