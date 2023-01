Kentering in het vmbo: steeds meer leerlingen kiezen voor technische opleiding

Steeds meer leerlingen in het vmbo kiezen voor een technische opleiding. Net als een jaar eerder groeide het aantal vmbo'ers met het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE). Er zijn nu 4.971 leerlingen in het derde studiejaar, een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar.

Ook meisjes maken steeds vaker de keuze voor een technische vmbo-richting. Volgens voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland is er sprake van een belangrijke kentering. "Dit is natuurlijk positief nieuws. Dit is het eerste teken dat jongeren snappen dat de techniek de toekomst heeft."

In het schooljaar 2021/2022 nam het aantal leerlingen met een PIE-profiel ook al met 2 procent toe ten opzichte van het jaar daarvoor. "De vmbo-cijfers zijn hoopgevend, maar één zwaluw maakt nog geen zomer", zegt Terpstra.

De voorzitter van Techniek Nederland wijst erop dat de trend in het vmbo een uitzondering is. "Op de havo en het vwo zien we nog steeds dat de belangstelling voor technische profielen afneemt."

Techniek kampt met groot tekort aan personeel

De techniek kampt al jaren met een groot personeelstekort. De komende jaren zijn er twintigduizend elektrotechnici, verwarmingsmonteurs, koeltechnisch monteurs, loodgieters en ander technisch personeel nodig om vaart te maken met de verduurzaming van ons land. Bovendien krijgt de sector te maken met een enorme uitstroom door de vergrijzing.

"We moeten deze problemen systematisch aanpakken. Mensen die instromen, krijgen een werkgarantie en een opleidingstraject. En om werknemers te behouden, moeten we meer perspectief bieden, zoals een betere verdeling tussen werk en privé. Dat waren zaken die voorheen niet op tafel lagen", aldus Terpstra.

Om de tekorten terug te dringen, heeft Techniek Nederland samen met een aantal andere branches, zoals de metaalsector, het Aanvalsplan Techniek opgesteld. Het doel is om in totaal 60.000 vacatures structureel in te vullen.

