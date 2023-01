Huurprijzen in grote steden opnieuw flink gestegen

De huurprijzen van woningen in de vrije sector zijn in het afgelopen kwartaal flink gestegen in de vijf grootste steden van het land. Dat blijkt donderdag uit cijfers van huurplatform Pararius.

Amsterdam is koploper met een gemiddelde stijging van 10,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. In de hoofdstad betalen nieuwe huurders gemiddeld 25,75 euro per maand voor een vierkante meter.

In Den Haag steeg de huurprijs met 5,9 procent, in Rotterdam met 2,3 procent en in Eindhoven betaalden nieuwe huurders 6,7 procent meer. In Utrecht kostte een huurwoning in de vrije sector in het vierde kwartaal van vorig jaar 19,30 euro per vierkante meter per maand. Dat is 1 procent meer dan een jaar geleden.

Volgens Pararius-directeur Jasper de Groot neemt het huuraanbod in grote steden als Amsterdam en Rotterdam in snel tempo af. "Vanuit de markt vernemen we dat veel particuliere verhuurders zich momenteel genoodzaakt voelen om hun huurwoningen te verkopen omdat verhuren straks niet meer rendabel is. Tegelijkertijd neemt de vraag alleen maar toe. Dit leidt ertoe dat de prijzen op stedelijk niveau flink stijgen."

