Aantal faillisementen bleef vorig jaar op laagste niveau sinds 1981

Het aantal faillisementen is in het afgelopen jaar historisch klein gebleven. In totaal 2.144 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, gingen op de fles. Dat is het op een na kleinste aantal sinds de start van de metingen in 1981, blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Een van de oorzaken daarvan is dat bedrijven begin vorig jaar nog gebruik konden maken van steunmaatregelen vanwege de coronacrisis.

Alleen in 2021 lag het aantal faillissementen lager. Toen gingen 1.818 bedrijven failliet. De piek in het aantal faillissementen (9.431) werd tijdens de eurocrisis in 2013 bereikt.

Net als in voorgaande jaren werden de meeste faillisementen in 2022 uitgesproken in de handel: 428. Daarna volgde de bouw met 341. In vrijwel alle bedrijfstakken gingen meer bedrijven failliet dan in 2021.

Absoluut gezien was ook de stijging van het aantal faillissementen het sterkst in de handel, gevolgd door de industrie. In de detailhandel en de groothandel was ook sprake van een toename.

Aanbevolen artikelen