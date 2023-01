Koperprijs stijgt hard nu Chinese economie aantrekt

De prijs van koper is woensdag op de Londense metalenmarkt voor het eerst sinds juni gestegen tot boven de 9.000 dollar (8.400 euro) per ton. Die stijging komt doordat handelaren verwachten dat de Chinese economie flink aantrekt, nu het land de meeste coronamaatregelen heeft afgeschaft.

China is 's werelds grootste verbruiker van koper, dat veel wordt gebruikt in de bouw, auto-industrie en telecomsector. Ook de hoop dat de Amerikaanse centrale bank het rustiger aan kan doen met het verhogen van de rente zorgt voor opwaartse prijsdruk. Dat deed de centrale bank om de hoge inflatie te bestrijden.

Over heel 2022 daalde de koperprijs juist nog met 14 procent door zorgen over een economische recessie. Afgelopen maart tikte de koperprijs nog wel een recordniveau van circa 10.900 dollar per ton aan. Dat kwam door de vrees dat de leveringen uit Rusland geraakt zouden worden door de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne.