Er zijn meer huisartsen aan het werk, maar in minder praktijken

Het aantal huisartsen is de afgelopen twee jaar met 5 procent toegenomen. Tegelijkertijd daalde het aantal huisartsenpraktijken juist iets. Daarnaast zijn meer huisartsen vrouw en ook het aandeel veertigplussers neemt toe.

Huisartsen werken steeds vaker in loondienst of als vaste waarnemer in plaats van dat ze een eigen praktijk voeren. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Verder werken ze vaker in een duo- of groepspraktijk met steeds meer huisartsen per praktijk.

Het totale aantal huisartsen nam toe van 11.218 in 2020 tot 11.754 in 2022. Volgens het Nivel nam ook het aantal huisartsen per 10.000 inwoners iets toe, van 6,4 in 2020 naar 6,7 vorig jaar.

Die toename kwam vrijwel volledig door extra huisartsen die als waarnemer aan de slag zijn bij een praktijk. Het aantal praktijken nam in de afgelopen twee jaar juist iets af, van 4.885 naar 4.874.

Inmiddels is bijna 61 procent van de huisartsen vrouw. In 2020 was dat nog 58 procent. Het aandeel huisartsen jonger dan veertig jaar daalde iets, naar 27,7 procent.

Aanbevolen artikelen