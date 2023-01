Vakantieparken in eigen land worden nu al volgeboekt voor de zomer

Nederlanders gaan ook na de coronacrisis vaker in eigen land op vakantie en zijn al massaal aan het vroegboeken. Grote vakantieparkketens als Landal GreenParks, Center Parcs en Roompot zien het aantal boekingen oplopen.

Er wordt dit jaar opvallend vaak vroeg geboekt, blijkt uit een rondgang langs de vakantieparken door het ANP.

Bij Landal GreenParks was afgelopen zondag de drukste dag ooit qua boekingen. Ten opzichte van afgelopen jaar, toen er nog een coronalockdown van kracht, steeg het aantal met 30 procent. Volgens de vakantieparkenexploitant durven mensen weer te boeken en willen ze zich verzekeren van een goede vakantiebestemming.

EuroParcs zag in de periode van eind december tot begin januari zelfs een verdubbeling van het aantal boekingen voor de zomervakantie, ten opzichte van een jaar eerder. Directeur Martin de Boer zegt dat Nederlanders vaker voor eigen land kiezen. "We hoeven niet per se meer ver te reizen voor een leuke vakantie."

Roompot en Center Parcs zien ook een toename van het aantal boekingen voor de zomer. Bij Roompot denken ze dat de mooie zomer van 2022 daar ook een rol in speelt. Daarnaast bespaar je volgens de woordvoerder reiskosten door dichter bij huis te blijven.

Eerder werd bekend dat Nederlanders in 2022 ook al 11 procent vaker in eigen land op vakantie gingen dan in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis.

Duitsers en Belgen boeken ook meer huisjes in Nederland

Niet alleen Nederlanders zijn al flink aan het boeken geslagen. Eerder vandaag meldde Natuurhuisje, een site waarop je vakantiehuisjes in de natuur kunt huren, een flinke toename van het aantal Duitse en Belgische boekingen in Nederland.

Volgens directeur Dick Vulto is het aantal Duitse boekingen 2,5 keer zo groot als vorig jaar. Belgen boekten ruim een derde vaker in Nederland dan vorig jaar. Ook in dit geval wordt vooral al voor de zomer geboekt.

Opvallend is dat Natuurhuisje juist een afname van het aantal boekingen vanuit Nederland ziet - mogelijk doordat Nederlanders vorig jaar in de lockdown huisjes buitenaf verkozen boven een buitenlandse vakantie.

