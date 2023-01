Huizenprijzen daalden eind vorig jaar met 6,4 procent, eerste daling in jaren

De woningmarkt is in de laatste drie maanden van 2022 in rustiger vaarwater gekomen. Makelaars verkochten in deze periode 8 procent woningen minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, terwijl de gemiddelde verkoopprijs bijna 4 procent lager was. Op jaarbasis daalden de huizenprijzen zelfs met 6,4 procent, de eerste daling in negen jaar.

Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Omdat er minder woningen werden verkocht, groeide het woningaanbod. In oktober tot en met december is het aanbod meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder.

Hoewel de huizenprijzen zijn gedaald, werd bijna de helft van de verkochte woningen nog boven de vraagprijs verkocht. Vergeleken met een jaar geleden is dat wel een flinke daling. Toen was dat nog ruim 80 procent.

Opvallend is ook dat het verschil tussen de vraagprijs en de verkoopprijs steeds kleiner wordt. Afgelopen kwartaal zat daar zelfs nog maar 0,1 procent tussen.

Ook minder nieuwbouwwoningen verkocht

Bovenstaande cijfers hebben betrekking op bestaande bouw. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen halveerde bijna vergeleken met de laatste drie maanden een jaar eerder. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning was ruim 1 procent minder dan de drie maanden daarvoor.

"Het vierde kwartaal van 2022 was vriendelijker voor de woningkoper", zegt Lana Gerssen van de NVM. "De extreem verhitte woningmarkt lijkt daarmee achter ons te liggen." Wel maakt ze zich zorgen over de betaalbaarheid van de woningen, vanwege de gestegen hypotheekrente.

Toch durft Gerssen nog geen voorspellingen te doen voor de toekomst. "Voorspellen vereist een glazen bol en die is niet altijd helder."

Maar de bevolking groeit en de vraag naar woningen blijft ook stijgen. "Het aanbod kan dat niet bijbenen en schiet nog steeds tekort. Mijn zorg blijft dat we de woningvraag niet aankunnen als het aanbod niet serieus toeneemt."

