Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn nog altijd in onderhandeling over zorgcontracten. Dat leidt tot onrust, omdat patiënten normaal gesproken een deel van de kosten zelf moeten betalen als er geen contract ligt. Dat ligt nu genuanceerder.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders proberen er jaarlijks voor te zorgen dat in november of december bekend is met wie ze een contract hebben. Dat doen ze omdat consumenten de keuze van hun zorgverzekering daarop afstemmen.

Bij gecontracteerde zorg wordt de behandeling sowieso vergoed. Is een ziekenhuis, ggz-instelling of andere zorgaanbieder niet gecontracteerd, dan moet je bij de meeste zorgverzekeringen (naturapolissen) zo'n 25 procent van de kosten zelf betalen.

Maar wat moet je doen als zorgverzekeraar en zorgaanbieder nog geen contract hebben afgesloten?

Waarom laten contracten met zorgverzekeraars lang op zich wachten?

De vier grootste zorgverzekeraars, waarbij ongeveer 90 procent van alle Nederlanders verzekerd is, hebben nog lang niet alle contracten rond. Uit navraag van NU.nl blijkt dat Zilveren Kruis, Menzis, CZ en VGZ elk ruim de helft van de ziekenhuizen hebben gecontracteerd.

Dit jaar gaan onderhandelingen over contracten en vergoedingen extra moeizaam. Zorgaanbieders willen flinke loonstijgingen, inflatie en hogere kosten voor bijvoorbeeld energie doorberekenen in hogere vergoedingen. Maar zorgverzekeraars willen die extra rekening niet volledig verwerken in hogere zorgpremies.

De vier grote zorgverzekeraars zijn optimistisch en zeggen te verwachten dat ze er uiteindelijk wel uit komen. "Dat lukte tot op heden elk jaar met alle ziekenhuizen", laat een woordvoerder van Menzis weten.

Moeten zorgverzekeraars en zorgaanbieders zorgen voor duidelijkheid?

Er is geen verplichting om alle zorgaanbieders te contracteren. Daarnaast willen verzekeraars en zorgaanbieders in sommige sectoren lang niet met iedereen een contract. Ook is er geen plicht om er voor een bepaald moment uit te komen.

Maar patiënten moeten wel weten waar ze aan toe zijn, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De toezichthouder vindt het onwenselijk dat de onderhandelingen zo stroef verlopen. De NZa hoopt dat patiënten hier niet de dupe van worden en heeft voor Kerst ook haar zorgen geuit richting zorgverzekeraars.

De verzekeraars moeten er volgens de NZa voor zorgen dat je op voldoende plekken terechtkunt. Dat is hun zorgplicht. Maar wat 'voldoende plekken' inhoudt en of je voor die plekken een contract nodig hebt, is niet zo scherp vastgesteld.

Wel moeten zorgverzekeraars duidelijk maken waar je als patiënt aan toe bent. Op de website van je zorgverzekeraar kun je zien of er een contract is, op een pagina die vaak Zorgvinder of Zorgzoeker heet.

Kom je tijdens onderhandelingen in aanmerking voor vergoeding?

Sommige zorgaanbieders proberen druk op de onderhandelingen te zetten door er scherpe uitspraken over te doen. Tegelijkertijd doen de grote zorgverzekeraars geruststellende beloften over vergoeding van behandelingen bij niet-gecontracteerde aanbieders.

Zo kom je bij twee populaire basisverzekeringen van Zilveren Kruis bij alle ziekenhuizen in aanmerking voor vergoeding. CZ en Menzis melden in hun Zorgvinder dat je elk ziekenhuis als gecontracteerd mag beschouwen. En VGZ geeft aan dat de vergoedingen hetzelfde zijn als vorig jaar, ook als er geen contract is.

Het komt erop neer dat je als verzekerde bij een van de grote verzekeraars bij praktisch alle ziekenhuizen voor vergoeding in aanmerking komt. Dus zowel met een contract als tijdens de onderhandelingen.

Bij andere zorgaanbieders ligt dit mogelijk wat genuanceerder. Zorgaanbieders zoals psychologen of fysiotherapeuten werken vaker zonder contract. Soms is dat bewust, zegt een CZ-woordvoerder. Dat kun je dus controleren via de zorgzoekpagina van je zorgverzekeraar.

Wat als beide partijen er niet uit komen? Betaal je dan wel een deel zelf?

VGZ houdt een kleine slag om de arm. "Stel dat we er uiteindelijk echt niet uit komen, dan moet je mogelijk naar een andere zorgaanbieder die wel gecontracteerd is. Maar we gaan ervan uit dat we er wel uit komen."