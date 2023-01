We gaan meer ondernemen: 1 op 6 werkenden is zzp'er

Het aantal bedrijven in ons land is het afgelopen jaar toegenomen tot ruim 2,3 miljoen. Dat is een groei van 5,7 procent. Het overgrote deel van deze toename komt voor rekening van zzp’ers.

Van de werkzame beroepsbevolking was op 1 januari dit jaar 17 procent zelfstandig ondernemer zonder personeel. Tien jaar eerder was dat nog 10 procent. Dat blijkt uit de Bedrijvendynamiek 2022 van de Kamer van Koophandel (KVK).

Het aantal ondernemers in de Randstad groeit veel sterker dan in Zeeland, Limburg en de Noordelijke provincies, waar de groei afneemt. De meeste ondernemers vinden we met 443.000 terug in Zuid-Holland. Deze provincie heeft ook de grootste groei met 6,2 procent, gevolgd door Flevoland met 5,3 procent. De provincies Drenthe, Zeeland en Groningen kennen de laagste groei met respectievelijk 2,5, 2,8 en 2,9 procent.

