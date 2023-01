Vuilnismannen en boa's gaan eind januari in grote steden staken

Gemeenteambtenaren in verschillende steden gaan eind januari staken. Het gaat in eerste instantie vooral om vuilnismannen en boa's die het werk neerleggen vanwege het uitblijven van een nieuwe cao.

"In de grote steden, maar ook bijvoorbeeld in Tilburg en Almere zijn de voorbereidingen voor de acties al vergevorderd", zegt FNV-bestuurder Marieke Manschot.

De vakbond kan niet zeggen hoeveel boa's en vuilnismannen zich aansluiten. "Maar dat kunnen er best veel zijn. We zijn volop aan het mobiliseren." Verder organiseren de gezamenlijke bonden op 15 februari een grote landelijke demonstratie in Utrecht.

De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liepen in december stuk. De partijen komen er niet uit hoe hoog de loonsverhoging moet zijn voor de in totaal 187.000 ambtenaren.

De FNV zet in op een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar, een eenmalige uitkering van 1.200 euro en het opnemen van de automatische prijscompensatie in de cao 2024. De werkgevers bieden in hun laatste loonbod 5 procent per 1 februari 2023 en 3 procent per 1 april 2024.