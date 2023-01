We gaan dit jaar nog vaker op vakantie in eigen land

Het aantal Nederlanders dat in eigen land op vakantie gaat, stijgt dit jaar waarschijnlijk licht. Dat verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). De hogere prijzen voor vakanties spelen onder meer een rol in de keuze om niet naar het buitenland te gaan.

Volgens het NBTC boekten we afgelopen jaar 28,6 miljoen overnachtingen in eigen land. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor corona. Voor het aankomende jaar verwacht het onderzoeksbureau een stijging van nog eens 2 procent. Vakantiegangers geven als reden om voor ons land te kiezen onder andere aan dat ze de rust willen opzoeken.

"We zien dat mensen heel graag willen reizen", zegt algemeen directeur Jos Vranken van het NBTC. "De intentie om dit jaar op vakantie te gaan is hoog. Maar de hoge inflatie, de energieprijzen, het consumentenvertrouwen en corona maken het lastig te voorspellen of mensen hun vakantieplannen ook daadwerkelijk omzetten in een boeking."