Regionale vervoerders leggen vrijdag opnieuw werk neer

Werknemers van de regionale vervoerders Arriva en Keolis leggen vrijdag opnieuw het werk neer. Het gaat om een 24 uursstaking. De vakbonden laten weten dat de werkgevers nog steeds geen gehoor hebben gegeven aan hun eisen.

Het conflict draait om een van de twee cao's in het streekvervoer, die voor zo'n dertienhonderd werknemers van bedrijven als Qbuzz, Arriva en Keolis geldt. De stakers eisen onder meer 10 procent loonsverhoging en regelingen om de werkdruk te verminderen. Volgens FNV kwamen werkgevers hun afspraken meermaals niet na.

"We moeten blijven doorvechten voor een goede cao", zegt bestuurder Wim Eilert van vakbond VVMC. "De kosten voor energie en het dagelijks levensonderhoud zijn enorm toegenomen. Maar Arriva en Keolis vertikken het om hun eigen medewerkers te compenseren, terwijl dat in andere sectoren wel gebeurt. Het is echt schandalig, vooral als er ondertussen van de mensen wordt verwacht dat ze extra werken vanwege een tekort aan personeel."