Franse regering wil pensioenleeftijd alsnog verhogen naar 64 jaar in 2030

De Franse regering gaat een wetsonderwerp indienen om de pensioenleeftijd per 2030 te verhogen van 62 naar 64 jaar. Volgens de Franse premier Elisabeth Borne is dat nodig om te voorkomen dat er in de komende jaren grote tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan. Het wetsvoorstel stuit op felle tegenstand van onder meer oppositiepartijen en vakbonden.

Frankrijk heeft op dit moment een stelsel waarbij mensen die nu werken de gepensioneerden onderhouden via inhoudingen op hun loon. Volgens de regering moeten mensen daardoor langer doorwerken, doordat er relatief veel gepensioneerden bij komen door een hogere levensverwachting.

De hervorming van het Franse pensioenstelsel was een van de belangrijkste beloften van president Emmanuel Macron toen hij in 2017 voor het eerst werd verkozen. In 2020 werd het plan uitgesteld toen de Franse regering zich moest richten op de corona-uitbraak. Nu wil de regering de verandering alsnog doorvoeren.

"Ik ben me er zeker van bewust dat het aanpassen van ons pensioensysteem tot vragen en angst leidt bij de Franse bevolking", zei Borne. Volgens de premier is het nu aan de regering om publieke steun te verzamelen. Dat zal moeilijk worden, want net als bij de eerste poging stuit het voorstel op felle tegenstand.

Franse vakbonden hebben al gedreigd met felle acties tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en ook het linkse oppositieblok kan dwarsliggen. De partij van Macron is zijn meerderheid in het parlement kwijtgeraakt en heeft bondgenoten in de oppositie nodig om de plannen te kunnen realiseren.

Oppositie zal zich tegen plannen verzetten

De links-radicale partij La France Insoumise en de rechts-populistische partij Rassemblement National (RN) lieten kort na de persconferentie weten zich tegen de plannen te zullen verzetten. Mathilde Panot van La France Insoumise zei op Twitter dat ze het plan "archaïsch, oneerlijk, meedogenloos en wreed" vindt.

"De Fransen kunnen rekenen op onze vastberadenheid om deze oneerlijke hervorming te blokkeren", zei Marine Le Pen van RN. "Door de Fransen te vragen langer te werken, biedt Emmanuel Macron onze landgenoten geen uitzicht op een vreedzaam en waardig leven. Het is een morele verplichting om deze verschrikkelijke sociale achteruitgang tegen te gaan."

